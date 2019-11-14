تشغيل أول مرفأ بحريني للغاز المسال بنهاية العام‎

أعلنت ”تيكاي إل.إن.جي بارتنرز“، بدء أول مرفأ للغاز الطبيعي المسال في البحرين بنهاية العام، وهو موعد متأخر عما سبق إعلانه.

وتأجل بدء تشغيل المرفأ مرتين على الأقل، كان أحدث موعد أعلن لبدء التشغيل في الربع الثالث من العام.

ولم تذكر تيكاي، لدى إعلانها نتائجها الفصلية، حيث تملك حصة في المرفأ، سبب التأجيل.

وقال الرئيس التنفيذي مارك كريمين إن ”تقدما جيدا“ تحقق في المرفأ، بيد أنه من المتوقع الآن أن يبدأ التشغيل قبل نهاية العام.

تملك تيكاي 30% في المشروع المشترك لشركة البحرين للغاز المسال، التي تملك مرفأ الاستلام وإعادة التغييز قيد الإنشاء في البحرين.

ومن المساهمين الآخرين الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وسامسونج للإنشاء والتجارة، ومؤسسة الخليج للاستثمار.

وحسب الموقع الإلكتروني لشركة البحرين للغاز المسال، من المقرر أن يضم المرفأ وحدة تخزين عائمة، ورصيفًا بحريًّا لاستلام الغاز الطبيعي المسال، وحاجز أمواج، ومنصة إعادة تغييز، وأنابيب غاز تحت المياه من المنصة إلى الشاطئ، ومنشأة لاستلام الغاز على الشاطئ، ومنشأة برية لإنتاج النيتروجين.

وتشير بيانات تعقب السفن من رفينيتيف، إلى أن وحدة التخزين العائمة ”روح البحرين“ راسية حاليًّا في مرسى بالبحرين.