النفط ينخفض مع تبدد توقعات إبرام اتفاق تجاري بين الصين وأمريكا

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع انحسار توقعات إبرام اتفاق تجارة بين الصين والولايات المتحدة، ما يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إن البلدين يقتربان من وضع اللمسات النهائية على الاتفاق التجاري، لكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن موعد أو مكان توقيع الاتفاق، ما أصاب المستثمرين بخيبة أمل.

وبحلول الساعة 0758 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتًا أو 0.5 % إلى 61.74 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 26 سنتًا أو 0.5 % إلى 56.54 دولار للبرميل.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتباطأ الطلب العالمي على النفط بعد عام 2025، ما يضغط أيضًا على السوق.

وكشف مسح أولي لرويترز أمس الثلاثاء أنه من المتوقع أن مخزونات الخام الأمريكية زادت في الأسبوع الماضي لثالث أسبوع على التوالي، بينما من المرجح أن مخزونات المنتجات المكررة تراجعت.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي بياناته لأحدث أسبوع الساعة 2130 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء، بينما تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها الأسبوعي غدًا الخميس.