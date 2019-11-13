وكالة الطاقة: التحول للمركبات الكهربائية يقلل الطلب العالمي على النفط بحلول 2025‎

توقعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، أن يتباطأ الطلب العالمي على النفط اعتبارًا من 2025 في ظل تحسن كفاءة الوقود وزيادة استخدام المركبات الكهربائية، لكن من غير المرجح أن يصل لذروته في غضون العقدين المقبلين.

وقالت الوكالة، التي تقدّم المشورة لحكومات الغرب بشأن سياسات الطاقة، في تقريرها السنوي لآفاق الطاقة العالمية للفترة حتى 2040 إن نمو الطلب على الطاقة سيواصل الزيادة على الرغم من أنه سيسجل تباطؤًا ملحوظًا في العقد الذي يبدأ في 2030.

وترى الوكالة التي تجمع بين سياسات الطاقة والأهداف المعلنة، أن الطلب على النفط سيرتفع بنحو مليون برميل يوميًّا في المتوسط سنويًّا حتى 2025.

لكن التقرير توقع -أيضًا- زيادة الطلب بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًّا في المتوسط سنويًّا خلال العقد الذي يبدأ 2030 ليصل إلى 106 ملايين برميل يوميًّا في 2040.

وتابع أن ”هناك تباطؤًا ملموسًا بعد 2025 لكن هذا لا يؤدي إلى ذروة مؤكدة في استخدام النفط“.

وتتوقع الوكالة أن يكون هناك نحو 330 مليون سيارة كهربائية على الطريق بحلول 2040 ارتفاعًا من 300 مليون متوقعة في تقرير العام الماضي وهذا سيزيح نحو أربعة ملايين برميل يوميًّا من استخدام النفط، مقارنة بـ3.3 مليون برميل يوميًّا في توقعات سابقة.