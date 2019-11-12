ارتفاع أسعار النفط .. والأسواق تترقب انفراجة في المحادثات الأمريكية الصينية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء نتيجة التفاؤل في إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقدمًا في محادثات التجارة مع الصين خلال كلمة في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 31 سنتًا، أو 0.5%، إلى 62.49 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد نزلت إلى 61.90 دولار للبرميل في وقت سابق من اليوم.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا، أو 0.4 %، إلى 57.09 دولار للبرميل، بعد أن كان قد هبط إلى 56.55 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسعار أمس الاثنين بفعل المخاوف حيال التأثير على طلب النفط من تداعيات الحرب التجارية الأمريكية الصينية الممتدة منذ 16 شهرًا، والتي ألقت بظلالها على النمو الاقتصادي العالمي.

وقال ترامب السبت الماضي إن المحادثات مع الصين تمضي ”بشكل جيد جدًا“ لكن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقًا إلا إذا كان الأمثل لواشنطن. وقال أيضًا إنه كانت هناك تقارير خاطئة عن عزم الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية.

ومن المقرر أن يتحدث ترامب في نادي نيويورك الاقتصادي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وستكون الأسواق متعطشة لأي جديد بشأن المحادثات.