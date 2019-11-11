إيران تعرب عن تخوفها من تأثير احتجاجات العراق على صادراتها

أبدى رئيس الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، اليوم الإثنين، تخوف بلاده من استمرار الاحتجاجات في العراق وتأثيرها على الصادرات الإيرانية.

وقال إنه ”مع الوضع الحالي في العراق لا يوجد أي ضرر لأعمالنا وصادراتنا في هذا الوقت، وعلاقتنا التجارية كما كانت عليه من قبل، ولكن إذا استمرت الأمور كما هي فقد يؤثر ذلك على عملية التصدير لدينا“.

ويشهد العراق منذُ شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية كبيرة مناهضة للأحزاب والطبقة السياسية الحاكمة في بغداد، التي تحظى بدعم النظام الإيراني، حيثُ هتف المحتجون ضد إيران وتدخلها في الشؤون العراقية.

وأشار المسؤول العراقي إلى أهمية التجارة مع العراق مقارنة بالدول والمناطق الأخرى في العالم، وتابع قائلًا: ”إن التجارة بين البلدين نمت في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ويخطط البلدان للوصول إلى 20 مليار دولار على المدى الطويل“.

وكشف آل إسحاق في حديث لوكالة أنباء ”فارس نيوز“ أن ”حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق بلغ العام الماضي 13 مليار دولار، بلغت في الأشهر الـ6 الأولى من هذا العام الجاري 4 مليارات و600 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل تجارة هذا العام بين البلدين إلى نفس مستوى العام الماضي“.

وقال المسؤول الإيراني: إن ”استقرار العلاقات السياسية والأمنية يعتمد على التفاعلات الاقتصادية“، لافتًا إلى أن ”السوق العراقية لديها احتمالات جيدة للعمل والاستثمار على مدى الـ20 عامًا المقبلة“، داعيًا إلى بذل ”قصارى الجهد لتطوير التعاون مع العراق“.

وأضاف ”أن تصدير البضائع عالية الجودة هو أحد الشروط الأساسية لتطوير التعاون مع العراق، بينما يصر بعض المتداولين للأسف على تصدير سلع الدرجة الثانية والثالثة، وهذا ينقل صورة بين المستهلكين للسلع الإيرانية في العراق أن البضائع الإيرانية لا تملك الجودة اللازمة“.

وفيما يتعلق بتراجع الصادرات الإيرانية إلى أوروبا، قال آل إسحاق: ”بلغت صادراتنا إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي حوالي 477 مليون دولار، ما يعني انخفاضها بنسبة 75% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي“.