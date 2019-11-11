وزير الطاقة الإماراتي: لست قلقًا بشأن نمو الطلب على النفط

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الاثنين، إنه ليس قلقًا حيال نمو الطلب على النفط.

وأضاف خلال مؤتمر في أبوظبي أن وتيرة نمو الطاقة الخضراء ستكون أسرع في المستقبل لكن النفط والغاز سينموان أيضًا.

وخلال المؤتمر أيضًا، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية ( أدنوك )، اليوم الاثنين، أنها ستكون شريكًا مؤسسًا في بورصة جديدة ستطلقها آي.سي.إي العام القادم لاستضافة خام أدنوك الرئيس خام مربان.

وقال سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لأدنوك، خلال منتدى في أبوظبي إن العقود الآجلة لخام مربان، التي ستُدرج على البورصة الجديدة في أبوظبي، ستحل محل التسعير بأثر رجعي، ما يسمح للمشترين بالتحوط من المخاطر وتحقيق قيمة أعلى من إنتاج أدنوك من النفط الخام.

وكانت آي.ٍسي.إي قالت في وقت سابق اليوم الاثنين، إن البورصة الجديدة تعمل مع دار المقاصة آسي.سي.إي كلير أوروبا لنيل الموافقات التنظيمية، وإنها تستهدف بدء النشاط خلال النصف الأول من 2020.