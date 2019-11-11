تقرير: إنتاج أرامكو السعودية قد يصل إلى 13 مليون برميل يوميًا

أفادت مؤسسة استشارات أمريكية بأن شركة أرامكو السعودية لديها القدرة للمحافظة على طاقة إنتاجها من النفط لفترة طويلة، باعتبار الاستثمارات الضخمة التي تضخها في تطوير الحقول، بالإضافة إلى أن إنتاجها قد يصل إلى 13 مليون برميل يوميا في المدى البعيد.

وقالت مؤسسة ”سانفورد سي. بيرنستين“ في تقرير نشرته وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية اليوم الاثنين إن ضخامة احتياط النفط في المملكة العربية السعودية سيتيح للشركة أن تواصل لعب دور حاسم في إمدادات النفط العاملية لعقود قادمة.

وأضاف التقرير أن أرامكو تسعى باستمرار إلى تحسين معدلات استخراج النفط من حقولها ما يعني أنها ستكون قادرة على المحافظة لعقود قادمة على طاقة الإنتاج الحالية البالغة نحو 12.5 مليون برميل يوميًا وهي أكبر طاقة إنتاج نفط في العالم.

وأوضح التقرير: ”ستكون أرامكو قادرة على الاستمرار في إنتاج ما يقارب11 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات خلال فترة ما بعد عام 2030، ويمكنها أن تزيد الإنتاج إلى نحو 13 مليون برميل يوميًا خلال فترة ما بعد عام 2040“.

وبلغ معدل إنتاج السعودية هذا العام نحو 10 ملايين برميل يوميًا، وتمتلك طاقة فائضة تصل إلى 2.5 مليون برميل يوميًا، تمثل معظم الطاقة الفائضة في العالم.

وفي شهر حزيران/ يونيو الماضي أعلنت شركة ”بريتيش بتروليوم“ البريطانية أنها رفعت تقييمها لاحتياط النفط المثبت في السعودية بنحو 12% من 266.2 مليار برميل بنهاية عام 2017 إلى حوالي 297.7 مليار برميل بنهاية عام 2018 وهي ثاني أكبر احتياط نفط خام في العالم بعد احتياط فنزويلا البالغ نحو 303 مليار برميل.