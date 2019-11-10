 بمساعدة روسيا.. إيران تبدأ بناء محطة ثانية للطاقة النووية – إرم نيوز‬‎

بمساعدة روسيا.. إيران تبدأ بناء محطة ثانية للطاقة النووية

بمساعدة روسيا.. إيران تبدأ بناء محطة ثانية للطاقة النووية

المصدر: رويترز

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأحد، أن طهران بدأت في صب الإسمنت بمحطة ثانية للطاقة النووية، في خطوة مهمة لبناء المنشأة في مدينة بوشهر الجنوبية، بمساعدة من روسيا.

وقال علي أكبر صالحي، مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في مراسم بثها التلفزيون: ”الطاقة النووية توفر كهرباء يمكن الاعتماد عليها، كل محطة نووية توفر لنا 11 مليون برميل من النفط، أي 660 مليون دولار سنويًا“.

وقال مصدران مطلعان، في أواخر أكتوبر تشرين الأول، إن الولايات المتحدة تعتزم السماح لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة العمل في المنشآت النووية الإيرانية لتجعل من الأصعب على إيران تطوير أسلحة نووية.

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