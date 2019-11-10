21 % ارتفاع إيرادات مؤسسة النفط الليبية في أكتوبر‎

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اليوم الأحد عن أن إيرادات أكتوبر/تشرين الأول الماضي زادت 21% إلى 2.2 مليار دولار من 1.8 مليار في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت المؤسسة في بيان إن ”الإيرادات جاءت من عائدات مبيعات النفط الخام والسوائل الهيدروكربونية والمشتقات النفطية والبتروكيماوية إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز“.

شملت إيرادات أكتوبر/تشرين الأول تحصيل عائدات مبيعات شحنات لشهر سبتمبر/أيلول.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفي صنع الله، إنه ”على الرغم من تردي الأوضاع الأمنية داخل البلاد، فقد نجحت المؤسسة الوطنية للنفط في تحقيق ارتفاع في إيرادات شهر أكتوبر/تشرين الأول، وذلك من خلال زيادة المبيعات والحفاظ على استمرار عمليات الإنتاج“، مضيفًا أن ”هذه الإيرادات تعتبر حيوية بالنسبة للشعب الليبي، واستمرارنا في توفير النفط سيسهم بلا أدنى شك في استقرار السوق الدولية“.