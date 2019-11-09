أرامكو السعودية تُعلن نشرة الإصدار لطرح أسمهما للتداول للمرة الأولى في تاريخها

أصدرت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) السبت، نشرة الإصدار لطرح أسمهما للتداول للمرة الأولى في تاريخها في السوق المالية السعودية ”تداول“.

وكشفت شركة أرامكو، أنها ستعلن سعر الطرح النهائي في الخامس من ديسمبر/كانون أول 2019،على أن ﺗﺒﺪأ ﻓﺘﺮة اﻟﻄﺮح ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ من 17 نوفمبر/تشرين الثاني إلى الرابع من ديسمبر/كانون أول.

بينما تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة – الأفراد – في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتنتهي بحلول نهاية 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأصدرت الشركة نشرة أكدت خلالها طرح ما يصل إلى 0.5% من الأسهم للمستثمرين الأفراد، وسيحظر على أرامكو إدراج أسهم إضافية خلال فترة ستة أشهر بعد بدء تداول الأسهم في البورصة.

وعينت الشركة جولدمان ساكس العربية السعودية مديرًا للاستقرار السعري، كما عينت إتش إس بي سي العربية السعودية وكيل تسوية دولي.

وبحسب نشرة أرامكو فإن الاستحواذ المحتمل على حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70% في شركة سابك، من المتوقع إتمامها في النصف الأول من 2020.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“ يمكن الاطلاع على نشرة الإصدار من خلال الرابط: https://www.saudiaramco.com/ar/ipo/keydocuments