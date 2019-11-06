”أوابك“: سوق النفط يتجه لمرحلة هبوط أسعار

توقعت شركة بترولية عربية، تجاه سوق النفط نحو مرحلة هبوط أسعار ”ما لم يحدث تعطل مفاجئ في إمدادات النفط من بعض الدول المنتجة وتتحسن ملامح الاقتصاد العالمي التي تعد المحرك الرئيس للطلب على النفط“.

ووفق الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) التابعة لمنظمة الدول العربية المصدٌرة للنفط (أوابك) فإن ”هناك قلقًا متزايدًا بشأن استمرار ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة والزيادة في إنتاج الدول خارج منظمة أوبك“.

وأوضحت في تقرير اطلعت عليه ”إرم نيوز“ اليوم الأربعاء أن هناك توقعات بارتفاع الإمدادات من خارج أوبك وخاصة من روسيا وكندا والبرازيل بنحو مليوني برميل يوميًّا العام الحالي“، مشيرة إلى“حاجة بعض دول أوبك ممن عانت من حروب أن ترفع إنتاجها النفطي للتعويض عن انخفاض إمداداتها خلال النزاعات“.

وقالت ”أبيكورب“ ومقرها في الدمام السعودية ”يبدو أن أسواق النفط بدأت تتجه -الآن- لدخول مرحلة هبوط ما لم يحدث توقف مفاجئ في تدفق إمدادات النفط من بعد الدول لأسباب معينة أو تتغير الصورة القاتمة بشأن الاقتصاد العالمي.“

ورأت أنه ”في حال لم يتباطأ النمو في الإمدادات فإن هذه التطورات قد تدفع بعض الدول المنتجة الرئيسة إلى تغيير سياساتها من أجل الدفاع عن حصتها السوقية“.

واعتبر التقرير أنه على الرغم من التفاؤل بشأن اقتصادات بعض الدول وخاصة روسيا والبرازيل والمكسيك إلا انه لا تزال هناك مخاوف من أن ينزلق الاقتصاد العالمي إلى مرحلة ركود نتيجة النزاعات التجارية وتزايد مخاطر الديون المتعثرة للشركات والمقدرة بحوالي 19 ترليون دولار في حال استمرار الركود العالمي.