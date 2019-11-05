الكويت: مشاورات إيجابية مع السعودية بشأن ”المنطقة المقسومة‎“

قال خالد الجارالله، نائب وزير الخارجية الكويتي، الثلاثاء، إن المشاورات الإيجابية مستمرة مع السعودية بخصوص المنطقة المقسومة.

وأشار الجارالله إلى أن الكويت ”تتطلع إلى التوقيع النهائي في أقرب وقت“.

وكان البلدان أوقفا الإنتاج من حقول النفط المشتركة في المنطقة المسماة بالمقسومة، وهما بالأساس حقلا الخفجي والوفرة، قبل أكثر من ثلاث سنوات، مما حجب نحو 500 ألف برميل يوميًا بما يعادل 0.5% من المعروض النفطي العالمي.

وتدير حقل الخفجي شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية مع الكويتية لنفط الخليج عن طريق شركة مشتركة. وتقرر إغلاقه في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 لأسباب بيئية، وكانت طاقته الإنتاجية قبل الإغلاق بين 280 و300 ألف برميل يوميًا.

أما حقل الوفرة فتديره الشركة الكويتية لنفط الخليج التي تديرها الدولة وشركة شيفرون نيابة عن السعودية. والحقل مغلق منذ مايو/ أيار 2015 بسبب مشكلات تشغيلية. وكانت طاقته الإنتاجية تبلغ نحو 220 ألف برميل يوميًا من الخام العربي الثقيل.