الإمارات تُعلن عن اكتشافات جديدة تزيد من احتياطيات النفط والغاز

المصدر: ا ف ب

أعلنت الإمارات، اليوم الإثنين، عن اكتشافات جديدة كبيرة في احتياطيات النفط والغاز في إمارة أبوظبي، وإطلاق آلية جديدة لتسعير خام ”مربان“.

وذكر المجلس الأعلى للبترول في اجتماع، اليوم الإثنين، أن الاكتشافات الجديدة تشمل 7 مليارات برميل من النفط الخام و58 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

ويرفع ذلك احتياطي الإمارات من النفط الخام إلى 105 مليارات برميل، لتتفوق بذلك على جارتها الكويت وتصبح صاحبة سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم.

كما ارتفع احتياطي الغاز الطبيعي إلى 273 تريليون قدم مكعب، بحسب شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وإضافة إلى ذلك اكتشفت الإمارات نحو 160 تريليون قدم مكعب من موارد الغاز غير التقليدية.

وتضخ الإمارات نحو 3 ملايين برميل من النفط يوميًا، وتنتج نحو 10,5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي الخام، بحسب ”أدنوك“.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ”أدنوك“ سلطان أحمد الجابر: ”نحن فخورون بمساهمة أدنوك في تقدم دولة الإمارات من المركز السابع إلى المركز السادس في الترتيب العالمي من حيث احتياطيات النفط والغاز“.

كما وافق المجلس الأعلى للبترول على إدراج نفط مربان في بورصة معترف بها دوليًا؛ بهدف تعزيز مكانة الإمارات كمزود للطاقة، خاصة في أسواق آسيا المتسارعة النمو.

وأكد الجابر أن ”هذه المبادرة ستسهم في تمكين عملاء أدنوك وجميع الأطراف الأخرى المشارِكة في السوق من تسعير وإدارة وتداول مشترياتهم من خام مربان بشكل أفضل، الذي يضخ منه نحو 1,7 مليون برميل يوميًا“.

والعام الماضي، منحت ”أدنوك“ حقوق الامتياز في حقول النفط الحالية والجديدة وخصصت حوالي 132 مليار دولار للاستثمار في قطاع النفط على مدى السنوات الـ5 المقبلة.

وتعتزم ”أدنوك“ زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميًا في عام 2020، وإلى 5 ملايين برميل يوميًا بعد عقد من الزمن.