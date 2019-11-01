النفط يرتفع بفضل آمال بشأن اتفاق التجارة الأمريكي الصيني

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بفضل مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وانتعاش مفاجئ لأنشطة التصنيع في بكين.

وبحلول الساعة 11:53 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 25 سنتًا إلى 59.87 دولار للبرميل، لكنه يظل متجهًا صوب التراجع بنحو 3.4 % في الأسبوع.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتًا إلى 54.49 دولار للبرميل مما سيُبقي الخام بصدد تكبد خسائر أسبوعية تزيد عن 3.8 %.

وأظهر مسح أنه من المتوقع أن تظل أسعار النفط تتعرض لضغوط في العامين الجاري والمقبل.

وتوقع استطلاع شمل 51 خبيرًا اقتصاديًا ومحللًا أن يبلغ سعر برنت في المتوسط 64.16 دولار للبرميل في 2019 و62.38 دولار للبرميل في العام المقبل.

وخلص مسح آخر إلى أن إنتاج أعضاء أوبك تعافى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي من أدنى مستوى في ثماني سنوات، فيما طغى أثر تعاٍف سريع لإنتاج السعودية من هجمات في أيلول/سبتمبر الماضي على بنيتها التحتية على تراجع في الإكوادور وقيود طوعية بموجب اتفاق عالمي بشأن الإمدادات.

وتراجعت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي وكذلك الطلب على النفط، بعد أن قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس اليوم الجمعة، إن ”المرحلة الأولى“ من اتفاق تجاري مع الصين تبدو في صورة جيدة، ومن المرجح أن يتم توقيعها قرب منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.