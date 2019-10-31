صعود تصحيحي للنفط بعد انخفاض حاد

صعدت العقود الآجلة للنفط الخام في تعاملات الخميس، بعد يوم من هبوط حاد؛ نتيجة ظهور بيانات أمريكية، صدرت مساء الأربعاء.

وارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بمقدار 5.7 مليون برميل، خلال الأسبوع الماضي، المنتهي بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس.

وبحلول الساعة (08:14 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم كانون الأول/ديسمبر بنسبة 0.61 % أو 37 سنتًا إلى 60.59 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم ديسمبر، بنسبة 0.58 % أو 32 سنتًا إلى 55.38 دولار للبرميل.

إلا أن تخوفات من تباطؤ الطلب العالمي على النفط، تكبح جماح الأسعار نحو الصعود أكثر، وتبقيها دون متوسط أسعار 2019 البالغة 64 دولارًا للبرميل.