هبوط النفط ومخاوف الحرب التجارية تطغى على تراجع المخزونات

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، فيما طغى احتمال تأجيل تسوية للخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين على انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت سبعة سنتات ما يوازي 0.1 % إلى 61.52 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 0735 بتوقيت غرينتش، وكان انخفض إلى 61.32 دولار.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتًا أو 0.3 % إلى 55.39 دولار للبرميل، وتراجع في وقت سابق لمستوى متدٍن عند 55.16 دولار.

وحسب بيانات معهد البترول الأمريكي، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكي بواقع 708 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في الـ25 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري إلى 436 مليون برميل مقارنة بتوقعات للمحللين بزيادة 494 ألف برميل.

وقالت مارغريت يانغ، محللة السوق في سي.إم.سي ماركتس في سنغافورة ”تجاهلت السوق إلى حد بعيد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وافترضت أن جانب الطلب سيظل ضعيفًا في المستقبل القريب..“.

وأضافت ”تبدد التفاؤل إزاء اتفاق المرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين يضغط أكثر على أسعار النفط إذ إن مخاطر التجارة تتجه للارتفاع“.