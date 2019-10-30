بلومبيرغ: ”أرامكو“ تحقق 68 مليار دولار في 9 أشهر

أفاد تقرير لوكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، أن شركة ”أرامكو“ السعودية أكبر منتج للنفط في العالم، حققت إيرادات بقيمة 68 مليار دولار في أول 9 شهور من العام الجاري.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها، إن الشركة كشفت أرباحها غير المدققة لتلك الفترة لخبراء ماليين مكلفين بالإعداد لطرح الشركة بعض أسهمها في السوق.

وأضافت المصادر، أن ”أرامكو“ لم تحدد أرباحها في نفس الفترة من العام الماضي، لكنها لفتت إلى أنها أعلنت لأول مرة عن إيرادات خلال عام 2018 بمقدار 111 مليار دولار، وهي أعلى أرباح تحققها شركة في العالم، وفاقت أرباح كبريات الشركات الأمريكية بكثير.

وأشارت إلى أن ”أرامكو“ بدأت بالإعلان عن أرباحها في الوقت الذي تستعد فيه إلى طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام والتي تأمل بأن يحقق لها إيرادات تساعد الحكومة على تمويل عدد من المشاريع الكبيرة الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني.

ووفقًا لتقارير إعلامية فإن عملية الطرح ستبدأ الأحد المقبل وسيتم التداول على أسهم ”أرامكو“ في البورصة السعودية في 11 كانون الأول/ ديسمبر.