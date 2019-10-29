مودي: استثمارات سعودية مرتقبة في مشروعات المصب للنفط والغاز بالهند

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الثلاثاء إن السعودية ستستثمر في مشروعات المصب للنفط والغاز في الهند في إطار شراكة استراتيجية بين البلدين في خطوة تسهم أيضًا في إتاحة منفذ ثابت لبيع الخام من أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

ويجتمع مودي الذي يقوم بزيارة للرياض على مدى يومين للمشاركة في قمة استثمار، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد الغزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وقت لاحق اليوم.

وبحسب بيان صادر عن مكتب مودي، قال رئيس الوزراء الهندي في مقابلة مع عرب نيوز ”نتحرك الآن تجاه شراكة استراتيجية أوثق ستشمل استثمارات سعودية في مشروعات المصب للنفط والغاز“.