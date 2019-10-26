وزير الاقتصاد الإيراني: اعتماد الحكومة على النفط وحده في إدارة الدولة كـ“السُم“

حذر وزير الاقتصاد في إيران فرهاد دزبسند من خطورة اعتماد الحكومة على النفط وحده في إدارة الدولة، معتبرًا ذلك بأنه ”سُم“، حيث إن سياسة الاقتصاد الصحيح يجب أن تشمل مصادر دخل متنوعة وليس مصدرًا وحيدًا.

وقال دزبسند في تصريحات، السبت، خلال حضوره جلسة لمجلس قيادة اقتصاد المقاومة بمحافظة خراسان: إن ”اعتماد الحكومة الإيرانية على النفط وحده في إدارة الدولة عبارة عن سُم، إذ يجب أن تتنوع مصادر الدخل“، لافتًا إلى أن ”طهران تمكنت من تصدير منتجات غير نفطية بأكثر من 24 مليار دولار في السبعة أشهر الأولى من هذا العام“.

وأكد وزير الاقتصاد الإيراني ضرورة أن ”تمد الحكومة نظرها بشكل أوسع على تعاليم اقتصاد المقاومة للوصول إلى مرحلة الازدهار الاقتصادي، ولهذا يجب أن يتمتع مركز اقتصاد المقاومة بقدرة ثابتة في جميع المحافظات“.

ولفت إلى أن ”سياسة وزارة المالية تُصيب القطاع الخاص بضغوط مضاعفة؛ لأنها تعمل بنهج لا يتفق مع تأمين وتوفير حاجات وتكاليف الحكومة“، معتبرًا أن ”الاقتصاد الصحيح يجب أن يقوم على الضرائب وسياسة مالية واضحة“، وفق ما ذكرت وكالة ”مهر“ المحلية للأنباء.

وفي ظل تصاعد أزمة تصدير النفط الإيراني، اعتبر الخبير في مجال الطاقة ”صادق مرداني“، في وقت سابق، أن الحكومة ”لا تمتلك أي إستراتيجية أو برنامج واضح لتصدير منتجات النفط، حيث كشفت أساليب الحكومة المختلفة في تصدير النفط الإيراني خلال مواجهتها العقوبات الأمريكية عجز إستراتيجية طهران في هذا الملف“.

ويشهد قطاع النفط الإيراني في المرحلة الراهنة تراجعًا غير مسبوق في معدل الإنتاج والصادرات؛ نتيجة العقوبات الأمريكية على هذا القطاع، الأمر الذي وضع طهران في مأزق نظرًا لاعتمادها على عائدات الصادرات النفطية لتأمين 70 % من موازنة البلاد.