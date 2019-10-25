شركتا ”شل“ و“إكسون“ تعرضان على الصومال 1.7 مليون دولار لتأجير رقعتي نفط

أفادت وكالة الأنباء الرسمية في الصومال، اليوم الجمعة، أن شركتي ”رويال داتش شل“ و“إكسون موبيل“، دفعتا 1.7 مليون دولار، لتأجير رقعتين بحريتين لـ30 عامًا.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، إن ”الشركتين دفعتا مبلغًا ماليًا يصل إلى 1.7 مليون دولار أمريكي للدفعة الأولى من عقد الإيجار خلال 30 عامًا للحكومة الفيدرالية“.

وكان لشركتي ”شل“ و“إكسون موبيل“، مشروع مشترك على 5 مناطق بحرية في الصومال قبيل الإطاحة بالديكتاتور محمد سياد بري في أوائل التسعينيات.

وغرقت البلاد في حالة من انعدام الأمن منذُ مغادرة بري وتواجه جماعة الشباب المتشددة، التي تنفذ تفجيرات في العاصمة مقديشو ومناطق أخرى بالبلاد.

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وزارة النفط أن الشركتين كانت تبحثان العودة إلى الصومال قبيل جولة تراخيص لمناطق نفطية في وقت لاحق هذا العام.