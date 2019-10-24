”روسنفت“ الروسية تتجنب العقوبات الأمريكية بالتحوّل إلى اليورو

قال إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لـ“روسنفت“، كبرى شركات النفط في روسيا، إن الشركة تحولت بالكامل إلى استخدام اليورو في عقودها بدلًا من الدولار، في خطوة تهدف لحماية تعاملاتها من العقوبات الأمريكية.

ويعتبر تحول ”روسنفت“ إلى اليورو جزءًا من سعي أوسع نطاقًا لروسيا لخفض الاعتماد على الدولار، لكن من غير المرجح أن يعزز ذلك سريعًا دور اليورو في البلاد، نظرًا لمعدلات الفائدة السلبية عليه.

وأضاف سيتشن خلال منتدى اقتصادي في مدينة فيرونا الإيطالية: ”كل عقود التصدير لدينا تُنفذ بالفعل باليورو، وإمكانية العمل بالعملة الأوروبية كبيرة جدًا“.

وتابع قائلًا: ”هذا إجراء اضطررنا إليه بهدف الحد من تأثير العقوبات الأمريكية على الشركة“.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أوردت تقارير صحفية أن ”روسنفت“، التي تديرها الدولة، حددت اليورو كعملة مفترضة لجميع عقودها الجديدة للتصدير.

وتهدد واشنطن بفرض عقوبات على ”روسنفت“ على خلفية أنشطة في فنزويلا، وهي الخطوة التي تقول الشركة الروسية العملاقة إنها ستكون مخالفة للقانون.