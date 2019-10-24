ليبيا.. ترجيح ارتفاع إنتاج حقل ”الفارغ للغاز“ إلى ربع مليار قدم

رجحت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، ارتفاع إنتاج حقل الفارغ للغاز إلى قرابة 250 مليون قدم مكعب، و15 ألف برميل من المكثفات في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقالت المؤسسة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن إنتاج حقل الفارغ من المرحلة الأولى بلغ 70 مليون قدم مكعب يوميًا، وباستكمال المرحلة الثانية، سترتفع القدرة الإنتاجية للحقل بمقدار 180 مليون قدم مكعب يوميًا في غضون أسبوعين، لتصل الكمية الكلية للغاز المزمع ضخها من حقل الفارغ إلى قرابة 250 مليون قدم مكعب في نوفمبر القادم، وإنتاج 15 ألف برميل من المكثفات أيضًا.

وأضاف البيان: ”تعد هذه الخطوة إنجازًا مهمًا للمؤسسة الوطنية للنفط ولشركة الواحة لما سيعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد الليبي“.

وقال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط (مقرها طرابلس): ”تمكنت شركة الواحة أخيرًا من استكمال هذا المشروع الحيوي الذي تأخر إنجازه لفترة طويلة بسبب الإقفالات والظروف الأمنية في البلاد“.

وأوضح صنع الله، أن ”المؤسسة الوطنية للنفط، تمضي قدمًا بخطوات ثابتة نحو تحقيق مستهدفاتها طالما توفرت لها الظروف الأمنية الملائمة، والتمويل والاستثمار اللازمان في الوقت المناسب“.