توقعات ضعف الطلب تهبط بأسعار النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس في ظل استمرار المخاوف حيال توقعات بضعف الطلب، وذلك بعد أن كانت سجلت مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة عقب انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا، أو 0.3 %، إلى 61 دولارًا للبرميل بحلول الساعة الـ 0620 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام القياس العالمي 2.5 % أمس الأربعاء ليبلغ عند التسوية 61.17 دولار للبرميل، وهي مستويات لم يبلغها منذ الـ30 من سبتمبر/ أيلول.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتًا، أو 0.6 %، إلى 55.65 دولار للبرميل. وأنهى الخام الأمريكي تعاملات الجلسة السابقة مرتفعًا 3.3 %.

وقالت كارولين بين، كبيرة اقتصاديي السلع الأولية لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة ”من المرجح أن تظل أسعار النفط مكبوحة على المدى القريب، إذ لا يزال الاقتصاد العالمي يتباطأ ويسود العزوف عن المخاطرة“.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة انخفضت 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول مقارنة مع توقعات محللين بزيادة 2.2 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن ”الانخفاض في المخزونات الأسبوعية جاء مع قيام المصافي بزيادة استهلاك الخام ونزول واردات النفط؛ ما سبب قفزة لكلا الخامين القياسيين أمس الأربعاء“.