روسيا.. اتفاق وزارتي المالية والطاقة على دعم تطوير الطاقة في القطب الشمالي‎

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، إن وزارتي المالية والطاقة اتفقتا على سلسلة إجراءات تستهدف تدعيم تطوير موارد الطاقة في منطقة القطب الشمالي.

وأضاف نوفاك أن الحكومة ستعقد اجتماعًا لمناقشة الإجراءات التي تتضمن إعفاءات ضريبية للحقول الجديدة ومشاريع الغاز الطبيعي المسال والإنتاج البحري.

وكان نوفاك قال في وقت سابق إن على روسيا إصلاح ضرائب النفط لكي تبدأ الإنتاج من احتياطيات تبلغ نحو 10 مليارات طن، وتعد غير مجدية اقتصاديًا في الوقت الحالي وتدعيم هوامش أرباح المنتجين لتحسين قدراتهم على منافسة منتجين آخرين مثل شركات النفط الصخري الأمريكية.

وتتطلع روسيا إلى زيادة استكشاف احتياطياتها من النفط والغاز في منطقة القطب الشمالي مع تناقص احتياطياتها غرب سيبيريا.