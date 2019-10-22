”أوبك“ وحلفاؤها سيبحثون تعميق خفض إنتاج النفط

قالت مصادر من تحالف ”أوبك“، إن المنظمة وحلفاءها، سيدرسون تعميق تخفيضات معروض الخام، عندما يعقدون اجتماعهم، في ديسمبر/ كانون الأول؛ وذلك نظرًا لمخاوف نمو ضعيف للطلب في عام 2020.

وأضافت المصادر أن السعودية، أكبر منتج في ”أوبك“، تريد التركيز أولًا على تدعيم الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج المبرم بين المنظمة وروسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء، قبل الالتزام بمزيد من التخفيضات.

وفشل بعض أعضاء ”أوبك“، مثل العراق ونيجيريا في الالتزام على نحو ملائم بتخفيضات الإنتاج المتعهد بها.

في المقابل، فإن السعودية ومنتجين خليجيين آخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول، يخفضون الإنتاج بأكثر من حصتهم المتعهد بها؛ لتحقيق الاستقرار في السوق والحيلولة دون تراجع الأسعار.

ويقل إنتاج السعودية نحو 300 ألف برميل يوميًا عن المستوى المستهدف لها، وهي بذلك تتحمل نصيب الأسد من التخفيضات.

وقال مصدر في أوبك: ”السعوديون يرغبون في منع أسعار النفط من الانخفاض، لكنهم يرغبون الآن في حمل دول مثل نيجيريا والعراق على الوصول بنسبة الامتثال إلى 100% أولًا كما تعهدوا“.

وتابع المصدر: ”في ديسمبر (كانون الأول)، سندرس ما إذا كنا نحتاج لمزيد من التخفيضات للعام القادم، لكن الوقت مبكر الآن، ستزداد الأمور وضوحًا في نوفمبر (تشرين الثاني)“.