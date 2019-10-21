الجبير: مقتنعون بتورط إيران في هجمات ”أرامكو‎“

قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، الإثنين، إن بلاده مقتنعة بتورط إيران في هجمات أرامكو التي وقعت منتصف سبتمبر الماضي.

جاء ذلك خلال كلمة للجبير في مؤتمر صحفي، بالعاصمة البريطانية لندن، أكد فيها أنهم في بلاده ”مقتنعون من خلال الأدلة الموجودة لدينا بتورط إيران في هجمات أرامكو“.

واعتبر الوزير السعودي لوم دول الاتحاد الأوروبي لإيران على مهاجمة منشآت أرامكو ”موقفًا صحيحًا“، مضيفًا أن إيران ”لا تحترم سيادة الدول ولا تحترم القانون الدولي“، وهي اتهامات عادة ما نفتها طهران.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية ”عدم اعتداء“ مع دول الخليج.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي ”بقيق“ و“خريص“ التابعتين لشركة ”أرامكو“ السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة تبنته جماعة ”الحوثي“.

فيما اتهمت واشنطن والرياض طهران بالمسؤولية عنه، لكن الأخيرة نفت ذلك.