”دراغون أويل“ تستثمر مليار دولار في خليج السويس بمصر

قالت ”دراغون أويل“ التي تتخذ من دبي مقرًا لها، اليوم الإثنين، إنها استكملت شراء امتيازات ”بي.بي“ النفطية بخليج السويس في مصر، وستستثمر مليار دولار على مدار 5 سنوات لدعم وزيادة إنتاجها.

وذكرت ”دراغون“، المملوكة لشركة بترول الإمارات الوطنية، أنها حلت محل ”بي.بي“ كشريك للهيئة المصرية العامة للبترول في شركة بترول خليج السويس (جابكو)، التي لديها 11 امتيازًا نفطيًا بحريًا للاستكشاف والإنتاج.

وتهدف (جابكو) لزيادة إنتاج الامتيازات مجتمعة إلى 75 ألف برميل من النفط يوميًا، بحلول عام 2021، من 60 ألفًا في الوقت الراهن.

لكن ”دراغون“ قالت إنها تعتزم زيادة الإنتاج إلى أكثر من 75 ألف برميل يوميًا، والحفاظ على هذا المستوى لعشر سنوات من خلال زيادة التنقيب، واستثمار مليار دولار على مدار الخمس سنوات المقبلة.

وتم الإعلان عن الصفقة بين ”دراغون أويل“ و ”بي.بي“، في يونيو/ حزيران، وهي تتطلب موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.