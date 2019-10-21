50 % نمو الطاقة المتجددة عالميًا في 5 أعوام

توقعت وكالة الطاقة الدولية نمو الطاقة المتجددة العالمية 50% خلال 5 سنوات، مدفوعة بعمليات تركيب الألواح الشمسية فوق المنازل والمباني والمنشآت الصناعية.

ومن المقرر أن يرتفع إجمالي قدرة الكهرباء المعتمدة على الطاقة المتجددة بواقع 1.2 تيراوات بحلول 2024، من 2.5 تيراوات العام الماضي، وهو ما يعادل إجمالي قدرة الكهرباء في الولايات المتحدة حاليًا.

وأظهر تقرير الوكالة السنوي للطاقة المتجددة العالمية، أن الألواح الشمسية ستشكل نحو 60% من هذا النمو، وستشكل منشآت طاقة الرياح البرية 25%.

ومن المتوقع أن تزيد حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 30% بحلول 2024، من 26% في الوقت الراهن، وتكلفة توليد الكهرباء من الألواح الشمسية هي بالفعل أقل من أسعار الكهرباء بالتجزئة في أغلب الدول.

وقالت الوكالة، إنه من المتوقع تراجع تكاليف التوليد من الألواح الضوئية بين 15 و35% بحلول 2024، مما سيزيد جاذبية تبني التقنية، لكن التقرير قال إن هناك حاجة لإصلاحات في السياسة والرسوم لضمان استدامة نمو الألواح الشمسية وتجنب حدوث اضطرابات في أسواق الكهرباء وارتفاع تكاليف الطاقة.