تقرير: 359 مليار دولار إيرادات أوبك في 7 أشهر.. والسعودية تستحوذ على الثلث

أظهرت بيانات رسمية أمريكية حديثة، أن إيرادات صادرات النفط لدول منظمة ”أوبك“ بلغت حوالي 359 مليار دولار، في أول 7 شهور من العام الجاري، في حين استحوذت السعودية على نحو ثلث إجمالي الإيرادات.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، في تقرير صدر عنها، أن يتراجع دخل المنظمة إلى نحو 604 مليارات دولار هذا العام، من حوالي 711 مليار دولار العام الماضي؛ نتيجة انخفاض الأسعار وقرار المنظمة وشركائها تقليص الإمدادات للسوق الدولي، فيما من المتوقع أن تواصل إيرادات المنظمة تراجعها عام 2020، لتصل إلى نحو 580 مليار دولار؛ نتيجة ضعف الأسعار وانخفاض الإنتاج.

وأفاد التقرير، بأن ”الإيرادات النفطية للسعودية، أكبر مصدر نفط في العالم، بلغت نحو 120 مليار دولار، في أول 7 شهور من هذا العام، أي ما يوازي ثلث إجمالي دخل أوبك؛ نظرًا لأن المملكة درجت على ضخ ما يقارب من ثلث إنتاج أوبك النفطي“.

وحسب البيانات، جاء العراق في المركز الثاني لجهة الإيرادات التي بلغت حوالي 52 مليار دولار، تلته الإمارات بإيرادات بلغت 42 مليار دولار، في حين قُدرت الإيرادات بحوالي 34 مليار دولار في الكويت، و23 مليار دولار في نيجيريا، و20 مليار دولار في إيران، وهو أقل من ثلث دخلها العام الماضي؛ نتيجة العقوبات الأمريكية التي أدت إلى تراجع حاد في صادراتها النفطية.

وبلغت الإيرادات نحو 19 مليار دولار في أنغولا، و16 مليار دولار في الجزائر، و 13 مليار دولار في ليبيا، و9 مليارات دولار في فنزويلا، و5 مليارات دولار في الكونغو، و3 مليارات في كل من الغابون والإكوادور، وملياري دولار في غينيا الاستوائية، وفقًا للتقرير.