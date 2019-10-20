تقرير: 70 % نمو إنتاج الغاز في الشرق الأوسط حتى 2050

توقع تقرير حكومي أمريكي أن تسجل منطقة الشرق الأوسط أعلى زيادة في إنتاج الغاز بالعالم حتى 2050، فيما ستكون الولايات المتحدة أكبر منتج للغاز خلال هذه المدة.

وقالت إدارة دراسات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، في تقريرها السنوي، إن ”إنتاج منطقة الشرق الأوسط من الغاز الطبيعي سيقفز بنحو 70% حتى عام 2050 فيما سيسجل إنتاج الولايات المتحدة نموًا بمقدار 50% وسيرتفع إنتاج روسيا بمعدل 40% وإنتاج كندا بحوالي 20%“.

وأفاد التقرير حول توقعات قطاع الطاقة العالمي لعام 2019، بأن ”إنتاج دول الشرق الأوسط بلغ نحو 22 ترليون قدم مكعب عام 2018 ومن المتوقع أن يتراجع بشكل طفيف إلى 21 ترليون قدم مكعب العام المقبل بسبب الاضطرابات في بعض الدول والعقوبات على إيران قبل أن يرتفع إلى 24 ترليونًا عام 2025 وحوالي 30 ترليونًا عام 2030 ونحو 37 ترليون قدم مكعب عام 2050“.

وأوضح أن ”إنتاج الولايات المتحدة سيصل إلى حوالي 43 ترليون قدم مكعب بحلول عام 2050، ما يعني أنها ستصبح أكبر منتج للغاز بالعالم في تلك الفترة“، لافتًا إلى أن ”إنتاج روسيا سيقفز بنسبة 40% إلى نحو 34 ترليون قدم مكعب عام 2050، وسيتم تصدير معظم الزيادة إلى آسيا وأوروبا، فيما سيرتفع إنتاج كندا إلى حوالي 6.8 ترليون قدم مكعب عام 2050“.

وتمتلك منطقة الشرق الأوسط أكبر احتياط غاز في العالم، إذ تبلغ موارد إيران وقطر والسعودية والإمارات أكثر من 70 ترليون متر مكعب من احتياط الغاز الطبيعي، تشكل نحو ثلث إجمالي احتياط الغاز العالمي.