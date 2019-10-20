بلومبيرغ: اتفاق كويتي سعودي بشأن استخراج النفط من الحقول المشتركة 

أفادت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، أن الكويت والمملكة العربية السعودية، ستوقعان اتفاقًا لاستئناف استخراج النفط في المنطقة الحدودية المقسومة خلال 30 أو 45 يومًا.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إنه ”تم التوصل إلى تفاهم لتوقيع الاتفاق بعد مفاوضات استمرت لعدة شهور، وأن حقل الخفجي، يمكن أن يعاود الإنتاج فور توقيع الاتفاق، فيما يتطلب إعادة تشغيل حقل الوفرة نحو 6 شهور“.

ولفتت الوكالة إلى أن المنطقة التي توقفت عن الإنتاج لنحو 4 سنوات تصل طاقة إنتاجها إلى حوالي نصف مليون برميل يوميًا.

وأعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله في تصريحات صحفية أمس السبت عن أن الكويت والسعودية ”ما زالتا تجريان محادثات بشأن استئناف إنتاج النفط من الحقول التي يتم تشغيلها بشكل مشترك في المنطقة المقسومة“.

وقال الجار لله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية: ”عندما يتم الاتفاق النهائي بشأن هذه المنطقة سيبدأ البلدان في الحديث عن عودة إنتاج النفط“.

وتغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومترًا مربعًا على الحدود بين البلدين، حيث لم يشملها ترسيم الحدود الذي تم في عام 1922.