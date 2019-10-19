خسائر ثقيلة لـ“شلمبرجير“ عملاق الحفر النفطي عالميًا

أعلن عملاق خدمات الحفر النفطي، شركة شلمبرجير، المسجلة في بورصة نيويورك عن خسارة إجمالية في الربع الثالث من العام الحالي بمبلغ 11.38 مليار دولار.

وقالت مجلة ”أويل برايس“ المتخصصة: إن هذه الخسارة الضخمة تأتي في مقابل أرباح للفترة نفسها من العام الماضي بلغت 644 مليون دولار.

وبررت الشركة هذه الخسائر بسبب ”ظروف السوق“ التي أفرزت تراجعًا بنسبة 11% في العوائد من أمريكا الشمالية، لم يعوضها ارتفاع العوائد بنسبة 8% من بقية أنحاء العالم.

ونقلت المجلة عن المدير العام التنفيذي للشركة، اوليفيه لو بوش، تقديراته باستمرار تراخي أوضاع الحفر النفطي، البحري والبري، في أمريكا الشمالية.

وأشارت إلى أن سوء أحوال شركات الحفر النفطي يبدو عامًا، حيث العملاق الآخر وهو شركة هالبيرتون أعلنت عن تقليص في عمالتها بحوالي 650 شخصًا، وذلك من أجل خفض النفقات التشغيلية.