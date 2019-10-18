باخرة إماراتية تحمل مشتقات نفطية ترسو بميناء المكلا (صور)

رست على رصيف ميناء المكلا باخرة المشتقات النفطية الإماراتية الثالثة على التوالي، وعلى متنها 7200 طن/لتري، من مادة المازوت؛ في إطار الدعم الإماراتي لقطاع الكهرباء بمحافظة حضرموت.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، شكر وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية، محمد العمودي، لدولة الإمارات العربية المتحدة، ”قيادة وحكومة وشعبًا على وقفتها الأخوية إلى جانب الشعب اليمني في محنته“، على حد تعبيره.

وأشاد العمودي بـ ”الأيادي البيضاء لدولة الإمارات في الساحة اليمنية والتي ستبقى آثارها خالدة في ذاكرة المحافظة وأهلها“، وفق تعبيره.

ونقلت الوكالة ذاتها عن مدير عام شركة النفط / فرع ساحل حضرموت، خالد العكبري، قوله: ”إن هذا الدعم النفطي من شأنه تعزيز الطاقة الكهربائية في المحافظة عبر زيادة الطاقة التشغيلية لمحطات الوقود“.

وأضافت أن العكبري ”أعرب عن شكره لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها الإنسانية المبذولة لتطبيع الحياة في المدينة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بها“.

وتابعت الوكالة: إن المدير العام للمؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت، عبدالله حمران ”أشاد بدعم الإمارات المتواصل لمحافظة حضرموت خاصة والمحافظات اليمنية المحررة بوجه عام، تخفيفًا لمعاناة سكان حضرموت عبر تعزيز وتحسين الطاقة الكهربائية“.

من جانبه، قال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت، حميد الشامسي، الذي كان في استقبال الباخرة إلى جانب عدد من المسؤولين اليمنيين، إن هذه الباخرة تأتي دعمًا لقطاع الكهرباء في حضرموت؛ لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي وتطبيعًا لحياة سكانها بتوجيهات من قيادة دولة الإمارات.