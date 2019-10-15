صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع أسعار النفط إلى 61.8 دولار

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، تراجع أسعار النفط إلى 61.8 دولار في 2019، و57.9 دولار في 2020، مقابل نحو 68.33 دولار للبرميل في 2018.

وفي تقريره الصادر في أبريل/ نيسان الماضي، توقع الصندوق أن تسجل أسعار النفط 59.16 دولار للبرميل في 2019، و59.02 دولار للبرميل في 2020.

وقال الصندوق في التقرير الصادر يوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط إلى حوالي 55 دولارًا للبرميل بحلول 2023.

وانتعشت أسعار النفط بشكل حاد في بداية العام، متجاوزة 71 دولارًا للبرميل في أبريل/ نيسان الماضي، أعلى مستوى في 2019 مدفوعًا بزخم إيجابي في الأسواق المالية، وانخفاض المعروض، وتراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية.

ومنذ ذلك الحين، عادت وانخفضت أسعار النفط بشكل كبير بسبب نمو الإنتاج القياسي في الولايات المتحدة والنمو الاقتصادي العالمي المنخفض خاصة في الأسواق الناشئة.

وبسبب تراجع الأسعار، وافق تحالف (أوبك+) الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة ”أوبك“ بالإضافة إلى منتجين مستقلين، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا إلى نهاية الربع الأول من 2020، والذي بدأ العمل به في مطلع 2019.

وتراجعت أسعار النفط إلى 55 دولارًا في أغسطس/ آب الماضي، قبل أن تعاود الصعود مجددًا فوق 60 دولارًا في سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، إلى 3%، مقارنة مع توقعات سابقة صدرت في يوليو/ تموز الماضي، بلغت 3.2%.

وقال مسؤولو الصندوق، إن النمو المتوقع في 2019، الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وأرجعوا خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري، إلى تنوع المخاطر المرتبطة بالتوترات التجارية القائمة، وتباطؤ اقتصادات ناشئة، وأخرى ذات علاقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمزاج الاقتصادي العام.