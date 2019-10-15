السعودية.. مقتل شخصين في حادث بمصفاة ساسرف التابعة لأرامكو

قالت شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب آخران ”في ”حادث“ بمصفاة ساسرف التابعة للشركة بمنطقة الجبيل أثناء أعمال صيانة.

عاجل.. مقتل شخصين في حادث بمصفاة ساسرف التابعة لأرامكو تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الثلاثاء، ١٥ أكتوبر ٢٠١٩

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الضحايا من موظفي أحد المقاولين المعنيين بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل.

وأضافت الشركة في بيانها أن ”أعمال الصيانة بالمصفاة لم تتأثر“.

وكانت مصفاة ساسرف حتى سبتمبر/ أيلول مشروعًا مشتركًا بين ”أرامكو“ و“شل الملكية“ الهولندية، قبل أن تشتري الشركة السعودية المشروع ضمن استراتيجية لتوسيع عملياتها.

وتقع ”ساسرف“ في مدينة الجبيل الصناعية. وتبلغ طاقتها الإنتاجية 305 آلاف برميل نفط يوميًا.