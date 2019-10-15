”لوك أويل“ الروسية توقع اتفاقًا مع ”أدنوك“ بشأن حقل ”غشا“ للغاز

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

وقعت شركة ”لوك أويل“ الروسية اتفاق امتياز مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بشأن حقل غشا للغاز، وفق وثيقة للكرملين. كما وقعت ”غازبروم نفت“ الروسية مع أدنوك اتفاقًا إطاريًا بشأن التعاون الاستراتيجي.