تقرير: تراجع أسعار النفط في الربع الثالث من العام رغم هجوم أرامكو

بينت مؤسسة استثمارية سعودية، يوم الاثنين، أن أسعار النفط تراجعت بنسبة 11% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع الربع الثاني، بالرغم من الهجوم على منشآت النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية الذي أدى إلى هبوط كبير بالإنتاج.

وأوضحت مؤسسة ”جدوى للاستثمار“، في تقرير اطلع عليه ”إرم نيوز“، أن متوسط سعر خام بحر الشمال برنت بلغ نحو 62 دولارًا للبرميل في الربع الثالث في حين صعد السعر بنسبة 8% في شهر أيلول/سبتمبر الماضي نتيجة الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على مرافق الإنتاج في بقيق وخريس.

وأظهر التقرير أن أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير مباشرة بعد الهجوم على منشآت أرامكو منتصف الشهر الماضي قبل أن تتراجع إلى مستويات أقل من مستوى السعر قبل الهجوم.

وأوضح أن الانخفاض كان نتيجة لقيام أرامكو بإصلاح مرافق الإنتاج بأسرع مما كان متوقعًا إضافة إلى التوترات التجارية العالمية التي تؤثر سلبًا على آفاق الطلب.

وقال: ”يمكن للتوترات السياسية والأمنية في المنطقة أن تلعب دورًا في مستويات أسعار النفط، إلا أن الأسعار ستظل محكومة أكثر بآفاق نمو الطلب والحروب التجارية وارتفاع مستويات المخزون النفطي في الدول المستهلكة الرئيسية في المستقبل المنظور“.