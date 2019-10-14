أسعار النفط تتراجع بفعل شح تفاصيل اتفاق تجاري بين أمريكا والصين

تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، في الوقت الذي تسببت فيه التفاصيل الضئيلة بشأن المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين في تقليل التفاؤل الذي ساد الأسبوع الماضي، بشأن ذوبان الجليد بين البلدين؛ ما ساعد في دفع أسواق الخام للارتفاع 2%.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتًا إلى 60.62 دولار للبرميل، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.45 دولار للبرميل منخفضة 25 سنتًا.

وزاد الخامان بأكثر من 3% الأسبوع الماضي، وهو أول مكسب أسبوعي يحققاه في 3 أسابيع.

لكن معظم المكاسب التي سجلها الخامان يوم الجمعة، تحققت بعد مهاجة ناقلة نفط إيرانية قبالة الساحل السعودي في البحر الأحمر.

والتحقيقات جارية لتحديد ما إذا كانت الناقلة أُصيبت بصاروخين؛ ما قد يعزز التوترات بين طهران والرياض إذا تأكد الأمر.

كما تلقت الأسواق المالية العالمية الدعم اليوم بفضل إعلان المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين وبادرة حسن نية من واشنطن بتعليق تهديد بفرض رسوم جمركية على منتجات صينية.

لكن الحذر ما زال ينتاب المستثمرين في ضوء الإعلان عن تفاصيل محدودة بشأن المحادثات.