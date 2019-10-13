بوتين: سوق النفط تحتاج لخفض المخزونات إلى ”مستوى معقول“

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سوق النفط العالمية بحاجة لخفض المخزونات إلى ”مستوى معقول“؛ حتى لا تضغط هذه المخزونات على السعر.

وأضاف بوتين في مقابلة مع قناة ”العربية“، بثتها الأحد، أن بلاده ستتعاون مع السعودية والشركاء الآخرين لمواجهة أية محاولات لزعزعة استقرار سوق النفط.

وتسبق تصريحات بوتين زيارة مرتقبة للسعودية، غدًا الإثنين، تليها الإمارات الثلاثاء، وفق وسائل إعلام روسية.

واتفق التحالف الذي يضم الدول الأعضاء في (أوبك)، إضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا، على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، منذ مطلع 2019 وحتى نهاية الربع الأول 2020.

وقال بوتين: ”إن سوق النفط لن تتأثر بالأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت النفطية.. والهجمات على الناقلات ومنشآت النفط ستزيد تعاوننا مع منظمة أوبك والمنتجين الآخرين“.

وأكد بوتين أن بلاده تدين أي عمل إرهابي يستهدف المنشآت النفطية، بغض النظر عمن يقف خلفه.

وفي 17 من الشهر الماضي، عادت إمدادات النفط السعودية بشكل طبيعي، لما كانت عليه قبل الهجوم على معملين تابعين لـ ”أرامكو“، كان وقع في 14 من ذات الشهر، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها ميليشيات الحوثي اليمنية.

وأدت الهجمات إلى توقف كمية من إمدادات النفط الخام بنحو 5.7 مليون برميل يوميًا، أو حوالي 50% من إنتاج ”أرامكو“، إضافة إلى ملياري قدم مكعبة من الغاز المصاحب.