بسبب الدولار.. محطات الوقود في لبنان تتوقف عن العمل‎

أعلنت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان، اليوم الجمعة، التوقف عن بيع المحروقات، بعد إعلان تجمع الشركات المستوردة للنفط عدم تسليم النفط في السوق المحلي إلا بالدولار الأمريكي.

وقال رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود سامي براكس خلال مؤتمر صحفي:“بعد الاجتماع الطارئ للنقابة نعلن التوقف القسري الفوري عن بيع المحروقات“.

وأضاف:“نطلب من جميع أصحاب المحطات في لبنان بيع المخزون الذي لديهم وإقفال محطاتهم إلى حين صدور قرار من الجهات المختصة الرسمية بإلزامية بيع المحروقات بالليرة اللبنانية“.

ويواجه الاقتصاد اللبناني تحديات، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650 ليرة / دولار، مقابل 1507 في السوق الرسمي.

وعقب إعلان الإضراب، اصطفت السيارات أمام المحطات للتزود بالوقود، في العاصمة بيروت.

وكان نقيب الشركات المستوردة للنفط جورج فياض، أعلن في وقت سابق، اليوم الجمعة، التوقف بدءًا من اليوم عن تسليم النفط للمحطات إلا بالدولار.

وحذّر فياض في تصريحات صحفية من أن مخزون النفط في لبنان يكفي لشهر واحد تقريبًا.

وبحسب فياض تبيع الشركات مخزونها النفطي منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بالليرة دون أن تتمكن من الاستيراد.

وأوضح:“رئيس الحكومة سعد الحريري طلب منا بيع المخزون بالليرة اللبنانية وتعهّد بتأمين الدولار فور البيع، وقمنا بالبيع لكن حتى اليوم لم نحصل على دولار واحد مقابل الليرة اللبنانية، ونحن بحاجة الى دولار لدفع مستحقاتنا“.