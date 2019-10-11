السودان وإثيوبيا يتفقان على إنشاء خط أنابيب مشترك

اتفقت السودان وإثيوبيا، الجمعة، على مشروع إقامة خط أنابيب مشترك لخدمة البلدين.

وقالت الدولتان إنهما ستقدمان الدعوة لجنوب السودان لإنشاء فرع آخر لخط الأنابيب يكون بالشراكة ليمتد للجنوب؛ من أجل تحقيق فوائد لشعوب المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل محمد إبراهيم مع نظيره الإثيوبي، اليوم الجمعة.

وقال إبراهيم: ”سنبدأ في تنفيذ الخط المشترك قريبًا بعد انتهاء إجراءات الشراكة“.

وبحسب وكالة أنباء السودان الرسمية ”سونا“، فإن الجانب الإثيوبي عرض أيضًا مشروعًا ثانيًا، هو الشراكة في شركة النيل للبترول السودانية.

وذكر أن شركة النيل للبترول لديها فرع في إثيوبيا، وعدة محطات خدمة ومستودعات، وقال إن عرضًا مكتوبًا ستقدمه إثيوبيا حول هذه الشراكة قريبًا.

وبحث اجتماع الوزيرين أيضًا مشروع توسيع ميناء بورتسودان، لكي يسع عددًا من السفن وناقلات الغاز والبنزين.

وقال وزير الطاقة: إن الاجتماع بحث التعاون الفني بين السودان وإثيوبيا في مجال التنقيب عن النفط والتطوير ومركز المعلومات والتدريب.

ونقل تأكيد إثيوبيا استعدادها لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة للسودان، حيث تعاقد البلدان قبل عامين على اتفاقية إمداد بواقع 200 ميغاواط نظير رسوم محددة، إلا أن أديس أبابا أوقفت إمداد الخرطوم بالكهرباء منذ مطلع أبريل/ نيسان، ما قالت إنه بسبب شح الأمطار.

ويزور رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك إثيوبيا، يومي الخميس والجمعة، برفقة عدد من الوزراء، في أول زيارة له لأديس أبابا عقب تسلمه رئاسة الحكومة الانتقالية في أغسطس/ آب الماضي.