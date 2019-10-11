السيطرة على تسرب نفطي في البحر الأحمر إثر انفجار الناقلة الإيرانية ”سابيتي“

أدى انفجار في ناقلة النفط الإيرانية ”سينوبا“، صباح اليوم الجمعة، قبالة سواحل جدة السعودية، إلى تسرب نفطي في مياه البحر الأحمر، تمت السيطرة عليه لاحقا.

وذكرت وكالة ”إرنا“ الرسمية أن الوضع تحت السيطرة بعد حدوث التسرب النفطي من الناقلة ”سابيتي“.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت أن الناقلة ”سابيتي“ لحقت بها أضرار جسيمة ويتسرب منها النفط على بعد نحو 96 كيلومترا من ميناء جدة.

وقالت الوكالة ”توقف التسرب النفطي والوضع تحت السيطرة“.

وأفادت تقارير إعلامية، صباح اليوم الجمعة، بوقوع انفجار في ناقلة نفط إيرانية، على بعد 96 كيلو مترًا من ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة نور الإيرانية المقربة من الحرس الثوري: ”لم يصب أي فرد في الطاقم جراء الانفجار… الوضع تحت السيطرة“.

ونشرت شركة النفط الإيرانية على موقعها الإلكتروني، أن صاروخين استهدفا الناقلة وتسببا في الانفجار، فيما قال التلفزيون الإيراني إن الانفجار ألحق أضرارًا بصهريجين في الناقلة.