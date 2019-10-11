أسعار النفط تقفز 2% بعد انفجار ناقلة نفط إيرانية

قفزت أسعار النفط 2% اليوم الجمعة بعد أن قالت وكالات أنباء إيرانية إن ناقلة نفط مملوكة لطهران قُصفت بصاروخين في البحر الأحمر قرب السعودية، مما يثير احتمال تعطل الإمدادات من منطقة منتجة مهمة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.3% إلى 60.46 دولار للبرميل وبلغت 60.13 دولار للبرميل مرتفعة 1.02 دولار بحلول الساعة 0648 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.1 بالمئة إلى 54.69 دولار للبرميل وبلغت 54.47 دولار للبرميل مرتفعة 92 سنتًا.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن ناقلة النفط سينوبا المملوكة لشركة النفط الوطنية الإيرانية قُصفت أثناء مرورها قبالة ميناء جدة السعودي.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن مصادر لم تذكر أسماءها القول إن الناقلة تعاني من أضرار بالغة وتسرب النفط في البحر الأحمر.

وذكرت وكالة نور الإيرانية للأنباء المقربة من الحرس الثوري أن طاقم ناقلة النفط الإيرانية ‬‬بخير وأن الوضع تحت السيطرة.