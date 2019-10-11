الكويت ترفع أسعار بيع النفط لآسيا في نوفمبر

قال مصدر مطلع، اليوم الجمعة، إن مؤسسة البترول الكويتية رفعت أسعار البيع الرسمية لخامين رئيسيين تبيعهما إلى آسيا في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وذكر المصدر أن المؤسسة حددت سعر خام التصدير الكويتي في نوفمبر/ تشرين الثاني، عند دولارين للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي دبي وعمان، بزيادة 70 سنتا مقارنة مع الشهر السابق.

وأضاف أن مؤسسة البترول الكويتية رفعت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز الكويتي إلى آسيا لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 3.50 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي دبي وعمان، بزيادة 60 سنتًا عن الشهر السابق.