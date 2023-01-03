النفط يتراجع بعد تحذير صندوق النقد من صعوبات اقتصادية في 2023

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء من أعلى مستوياتها في شهر بفعل ارتفاع الدولار وبعد أن حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من صعوبات أشد في عام 2023 مع معاناة الاقتصادات الكبرى من ضعف النشاط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 84.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0148 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 79.49 دولار للبرميل بعد صعود الدولار.

ويجعل ارتفاع العملة الأمريكية السلع المقومة بها أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.