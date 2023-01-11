وزير الطاقة السعودي: نسعى لتصنيع الوقود النووي للاستخدام المحلي وتصديره

وتابع بن سلمان: "نسعى لبناء مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء، وهناك خطة لبناء مفاعلين لفهم التقنية قبل التوسع فيها. والسعودية تحظى بأنشطة استكشاف حديثة وكشفت عن وجود يورانيوم في مناطق جغرافية مختلفة داخل المملكة، مثل جبل صائد في المدينة المنورة وجبل قرية في الشمال".

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، قد افتتح النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي الذي يهدف إلى تطوير الحوار حول مستقبل المعادن والاستثمار في التعدين، والتعاون في هذا المجال عبر المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن الخريف قوله خلال حفل الافتتاح، إنه "في إطار رؤية المملكة 2030 وُضعت تصورات وبرامج لتطوير قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة، وأنجزنا مراجعة شاملة وحدثنا نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكل البنية التحتية النظامية للقطاع، ويوفر بيئة واضحة وشفافة ومُيسرة للمستثمرين في قطاع التعدين".

مشيرًا إلى أنه "تم بناء مدينة صناعية كاملة لمعالجة الألمنيوم من المواد الخام والبوكسيت وصولًا إلى المنتجات ذات القيمة المضافة النهائية المستخدمة في صناعة السيارات وتغليف المواد الغذائية".