الكرملين: روسيا ما زالت "تبحث الرد" على سقف أسعار النفط

وانتقد مسؤولون، من بينهم الرئيس فلاديمير بوتين، التحرك بشدة وتعهدوا بحظر الصادرات إلى الدول التي تطبق سقف الأسعار، لكن بيسكوف ذكر، اليوم الإثنين، أن روسيا ما زالت تبحث خيارات أخرى.

وأضاف بيسكوف للصحفيين أن "هناك أعمالًا تحضيرية دُونت على ورق، لكن هناك اقتراحات إضافية تجري دراستها ومناقشتها".

وتابع: "ما زال لدينا مهمة تحديد أي الإجراءات ستناسب مصالحنا. العمل جارٍ، لكنه شارف على الانتهاء".

وكان تداول مزيج خام الأورال الروسي يجري بخصم كبير مقابل خام برنت القياسي منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفي الآونة الأخيرة جرى تداوله عند أقل من 60 دولارًا للبرميل بحسب بيانات حكومية روسية.

وعلى الرغم من وقف الاتحاد الأوروبي الاستيراد، يظل النفط الروسي سلعة التصدير الرئيسية ومصدرًا لإيرادات الحكومة.