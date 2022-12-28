روسيا: لم نستشر "أوبك+" بخصوص الرد على السقف السعري الغربي
قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن بلاده "لم تستشر أوبك+ بخصوص ردها على السقف السعري الغربي المفروض على النفط الروسي".
وأشار بيسكوف إلى أن "من حق روسيا السيادي اتخاذ ما تراه مناسبًا للرد على مثل هذه الإجراءات غير القانونية".
وأضاف المتحدث باسم الكرملين، أن "الاتصالات بين موسكو وتحالف أوبك+، الذي يضم كبار منتجي النفط على مستوى العالم بما في ذلك روسيا، مستمرة إزاء قضايا أخرى".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، "رد روسيا الذي طال انتظاره على السقف السعري الغربي".
ووقّع بوتين مرسومًا يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية إلى الدول التي تطبق السقف السعري لمدة خمسة أشهر اعتبارًا من أول فبراير/ شباط.
ويبدو قرار الرئيس الروسي كوسيلة للضغط على تلك الدول وتهديد للاقتصاد الأوروبي، مما أدى لتكهنات بانتهاء سوق النفط العالمية بسبب المنافسة بين الإجراءات الروسية، والأوروبية المضادة.