روسيا: لم نستشر "أوبك+" بخصوص الرد على السقف السعري الغربي

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن بلاده "لم تستشر أوبك+ بخصوص ردها على السقف السعري الغربي المفروض على النفط الروسي".

وأشار بيسكوف إلى أن "من حق روسيا السيادي اتخاذ ما تراه مناسبًا للرد على مثل هذه الإجراءات غير القانونية".