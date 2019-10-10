تراجع أسعار عقود النفط متأثرة ببيانات أمريكية سلبية

تراجعت أسعار عقود النفط الآجلة في التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، متأثرة ببيانات سلبية، بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة صعدت الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ الـ4 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بواقع 2.9 مليون برميل.

وبحلول الساعة (06:25 تغ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم كانون الأول/ديسمبر بنسبة 0.24 % أو 14 سنتًا إلى 58.20 دولار للبرميل.

كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم تشرين الثاني /نوفمبر بنسبة 0.23 % أو 12 سنتًا إلى 52.47 دولار للبرميل.

ودفعت تصريحات إيجابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن احتمالية التوصل لاتفاق تجاري بين بلاده والصين، أسعار النفط العالمية نحو الهبوط.

وتنطلق في وقت لاحق اليوم، جولة جديدة من المباحثات التجارية بين البلدين في واشنطن، تستمر حتى يوم غد الجمعة، في محاولة لوضع حد لأكثر من 16 شهرًا من التوترات التجارية.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر منتج ومستهلك للنفط الخام في العالم، بينما تعتبر الصين أكبر مستورد للخام في العالم، بمتوسط 9.5 مليون برميل يوميًّا.