سفينة تركية ثانية تبدأ الحفر جنوب قبرص

قال وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، إنّ سفينة الحفر ”ياووز“ ستبدأ عملها بحثًا عن النفط والغاز جنوب غربي قبرص يوم الاثنين أو الثلاثاء، في تحرك تسبب في تصاعد التوترات بين البلدين.

وكانت أنقرة قالت الخميس الماضي، إنّها سترسل السفينة إلى منطقة منحت فيها سلطات قبرص اليونانية بالفعل حقوقًا للتنقيب عن النفط والغاز إلى شركات إيطالية وفرنسية.

وتتنازع تركيا وحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليًا في قبرص، حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، وهي منطقة من المعتقد غناها بالغاز الطبيعي.

ولأنقرة سفينة بالفعل، تحمل اسم ”فاتح“، تعمل في المنطقة. ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية في وقت سابق عن وزير النفط التركي قوله: إن تلك السفينة تواصل أعمال الحفر في حقل إلى الغرب من قبرص.

وجزيرة قبرص مقسمة منذ 1974 إثر غزو تركي أوقد شرارته انقلاب عسكري وجيز بإيعاز من اليونان، وسبق أن أخفقت مساعٍ عديدة لإحلال السلام، بينما أدت الثروة البحرية إلى تعقيد مفاوضات السلام.